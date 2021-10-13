تصريح سميح ساويرس عن حريق مهرجان الجونة: «مشوفتش حاجة كبيرة كده في حياتي»

أعاد تصريح سميح ساويرس عن حريق مهرجان الجونة، بعد إخماد النيران، الفرحة والسعادة على الفنانين والنجوم، وكل العاملين بقاعة المؤتمرات التي لحق بها الحريق، صباح اليوم الأربعاء، إذ قال «ساويرس» إن المسرح الرئيسي لم يتضرر، موضحًا أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا إصلاح الجزء المحترق خلال ساعات، وغدا لن يشعر أحد بآثار الحريق»، كما تشهد مدينة الجونة استقرارًا كبيرًا، ويجرى افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في موعدها المحدد، المُقرر لها غدًا الخميس 14 أكتوبر.

عملية الترميم تُجرى على قدّم وساق

كما تضمن تصريح سميح ساويرس عن حريق مهرجان الجونة، والذي أدلى به على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عُقد قبل قليل بمدينة الجونة، رسالة طمأنة لضيوف الدورة الخامسة من المهرجان، قائلًا: «لو ماحدش شاف حاجة من صور وفيديوهات للحريق، الضيوف هيجوا بكرة مش هيعرفوا إن كان في حريق أصلًا»، مؤكدًا أن عملية الترميم تُجرى على قدّم وساق بشأن الانتهاء منها خلال ساعات.

ربنا ستر محصلش حاجة في المكان الأساسي

وحمل تصريح سميح ساويرس عن حريق مهرجان الجونة، نوعًا من الدعابة، لاسيما وأنه سخر من وصف مُقدمة المؤتمر الصحفي للحريق، إذ قالت: «حريق صغير وخلص»، ليسخر قائلًا: «صغير إيه، أنا مشوفتش حاجة كبيرة كده في حياتي».

وشهد تصريح سميح ساويرس عن حريق مهرجان الجونة، تفاصيل الحريق، قائلًا: «كويس إن الحريق جه في منطقة الركن بتاع الحفلات التي تُقام بعد حفل الافتتاح وطوال الفاعليات، لكن ربنا ستر محصلش حاجة في المكان الأساسي اللي فيه سينما العرض والكراسي والكاميرات والمعدات».

ساويرس: الشباب عندنا قاموا بالواجب وزيادة

وقال سميح سايرس، عن حريق مهرجان الجونة: «اللي هيتضرر من الحريق، نجوم الـVIP، لأنهم هيقعدوا مع باقي الناس، وأظن إنّ ده مش مشكلة كبيرة.. إنما غير كده الشباب عندنا قام بالواجب وزيادة».

وحرص سميح ساويرس، على توجيه الشكر، على هامش كلمته في المؤتمر الصحفي، إلى الأجهزة الأمنية في مدينة الغردقة، بشأن التعامل السريع مع الحريق، قائلا: «عريبات المطافي اللي في الغردقة كلها كانت موجودة في مكان الحريق، والموضوع خلص في فترة وجيزة».