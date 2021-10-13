«سميح ساويرس» يتفقد مصابي حريق مهرجان الجونة «صور»

تفقد رجل الأعمال «سميح ساويرس»، مصابي حريق قاعة مهرجان الجونة بمستشفى الجونة، منذ قليل، واطمأن على حالتهم الصحية، بعدما تفقد القاعة الرئيسية للمهرجان، وتابع عملية إخماد النيران ونقل المصابين للمستشفى، وغادر «ساويرس»، بعدما اطمئن على حالة المصابين وتأكده من عدم وجود حالات خطرة، وأنّ الإصابات اقتصرت على اختناق بعض رجال الإطفاء وبعض العمال جراء الدخان الكثيف الذي تصاعد نتيجة حريق القاعة الرئيسية.

سميح ساويرس في مستشفى الجونة

وفوجئ العاملون بقسم الطوارئ بمستشفى الجونة، والمصابون في حريق قاعة مهرجان الجونة، بدخول سميح ساويرس إلى القسم مُطالباً برؤية المصابين والاطمئنان على حالتهم بنفسه.

وكيل الصحة يطمئن على المصابين

وقبل حضور رجل الأعمال سميح ساويرس، انتقل الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إلى مستشفى الجونة، واطمأن على حالة الـ 14 مصاباً معظمهم من رجال الإطفاء، الذين تعرضوا لاختناق خلال إطفاء حريق الجونة.

حريق هائل يلتهم قاعة مهرجان الجونة

وكان حريق هائل شب في قاعة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات قليلة من انطلاق المهرجان المقرر غداً الخميس، وأرجع رجل الأعمال سميح ساويرس سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران فجأة والتهامها القاعة الرئيسية للمهرجان، بالإضافة إلى احتراق الريد كاربت.

10 سيارات تخمد حريق مهرجان الجونة

وانتقلت على الفور 10 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر للسيطرة على الحريق وإخماد النيران التي تسببت في خسائر كبيرة لم يتم تحديدها بعد، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.