الأوقاف تلغي تصريح خطيب في أسيوط بسبب الغش في الامتحان

قررت وزارة الأوقاف إلغاء تصريح خطابة لخطيب مكافأة بمديرية أوقاف أسيوط لاتهامه بالغش.

إلغاء تصريح خطابة

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه بناءً على مذكرة مساعد الوزير لشؤون الامتحانات والتدريب بشأن قيام عبد الله مصطفى سيد عبد الحليم، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف أسيوط، بالغش أثناء انعقاد اختبارات خطباء المكافأة للحصول على بند التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام.

منعه من التقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف

وتابع بيان الأوقاف الذي أعلن قرار إلغاء تصريح الخطابة: «قرر الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلغاء تصريح الخطابة، وعدم السماح له بالتقدم لأي مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة ثلاث سنوات؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزه في محاولة الغش وعلى المديرية اتخاذ اللازم بشأنه».

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أكثر من مرة عن اختبارات تجرى لخطباء المكافأة على بند التحسين، كما قامت بنشر أسماء الناجحين في عدد من مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، وأكدت الأوقاف على المديريات التابعة لها، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل من الوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة؛ لتسليمهم العمل بنظام الأجر مقابل عمل، اعتبارًا من 1- 8- 2021، وفق الخطة المعتمدة لذلك.