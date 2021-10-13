وفاة طالب كفر الشيخ.. خناقة على «التختة الأولى» سبب توقف قلبه

أثارت واقعة وفاة طالب كفر الشيخ، عيد محمد حلمي شحاتة، بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمختلف أنواعها، وباتت محل تساؤل من الكثيرين على السوشيال ميديا، حيث شهدت المحافظة حادثًا مأساويًا تسبب في وفاة الطالب بعد 4 أيام من وضعه على جهاز التنفس الصناعي، داخل الرعاية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته مساء اليوم الأربعاء.

وفاة طالب كفر الشيخ.. خناقة على «الديسك» الأول

ارتدى الطالب عيد محمد ملابسه في أول يوم دراسي ذاهبًا إلى مدرسته، وفضّل الجلوس في المقعد الأول «التختة الأولى» ما أثار غضب 3 من زملائه لتحدث مشاجرة بينهم، والاعتداء عليه بالضرب حتى سقط مغشيًا عليه، ومُصابًا بنزيف داخلي توقفت على إثره خلايا المخ وعضلة القلب، ورغم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي إلا أن حالته الصحية تدهورت وتوفى بعدها.

النيابة تحقق في سبب وفاة طالب كفر الشيخ

عقب تحرير قسم أول كفر الشيخ محضرًا بالواقعة، حققت النيابة العامة لمعرفة سبب وفاة طالب كفر الشيخ، واستمعت لعدد من شهود العيان من الطلاب والمعلمين ومدير المدرسة، لتُقرر بعدها 3 طلاب المتسببين في الخناقة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما قرر محافظ الإقليم مجازاة معلمي الفصل، كما قرر مجازاة وكيل المدرسة ووقف مدير مجمع المدارس ومعلم الرياضيات عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

توقف عضلة القلب سبب وفاة طالب كفر الشيخ

التحقيقات كشفت أيضًا أن سبب وفاة طالب كفر الشيخ هو إصابته بالمخ إثر التعدي عليه بالضرب، وتوقف عضلة القلب وخلايا المخ عن وظائفهم ما أدى لوضع الطالب بالرعاية المركزة، إلى أن توفي مساء اليوم بعد ساعات قليلة من زيارة محافظ الإقليم له ووكيل وزراة التربية والتعليم الجديد، حيث كانت ترافقه والدته التي انهارت عقب سماعها خبر وفاة ابنها.