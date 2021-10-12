وضع الطالب ضحية المقعد الأول بكفر الشيخ على جهاز تنفس صناعي

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، حالة الطالب «محمد حلمي شحاتة»، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان، الذي أصيب بحالة إغماء داخل الفصل، أثناء اليوم الدراسي.

محافظ كفر الشيخ يوجه بتقديم كافة الخدمات العلاجية للطالب

والتقى محافظ كفر الشيخ، خلال زيارته المستشفى اليوم الثلاثاء، مع والدة الطالب، مؤكداً أنه يتابع حالته للاطمئنان عليه، موجهاً الدكتور لطفي عبد السميع، بتقديم كافة الخدمات الطبية للطالب، داعياً الله أن يتم شفاءه عاجلاً.

مجازاة 3 معلمين ووكيل المدرسة

وصرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر مجازاة 3 معلمين ووكيل المدرسة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وذلك لإصابة الطالب «محمد حلمى شحاتة»، بالتعليم الإعدادي، بالإغماء داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى العام، ولم يقم المعلمون بمقتضيات الواجب الوظيفي.

كما قرر المحافظ إيقاف كل من مدير المجمع التعليمي، ومعلم الرياضيات عن العمل لحين التحقيق معهما فيما نسب إليهما، حيث تتولى نيابة كفر الشيخ التحقيق في الواقعة، عقب تحرير محضر رسمي من قبل ولي أمر الطالب.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بإصابة طالب في مشاجرة

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً في وقت سابق، من مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، يفيد بتعدي ثلاثة طلاب على زميلهم لمنعه من الجلوس بالمقعد الأول داخل الفصل، في مدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية.