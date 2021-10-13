وفاة الطالب ضحية مشاجرة «المقعد الأول» في كفر الشيخ

لفظ الطالب «محمد حلمي شحاتة»، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان في كفر الشيخ، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى قبل قليل، متأثراً بإصابته بحالة إغماء داخل الفصل، أثناء اليوم الدراسي، فيما قررت النيابة العامة حبس 3 طلاب متهمين بالتعدي بالضرب على الطالب، على ذمة التحقيقات في الواقعة.

حبس 3 طلاب بتهمة التعدي على زميلهم بالضرب والتسبب في وفاته في كفر الشيخ

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً في وقت سابق، من مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، يفيد بتعدي ثلاثة طلاب على زميلهم «محمد حلمي شحاتة»، لمنعه من الجلوس بالمقعد الأول داخل الفصل، في مدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية.

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول كفر الشيخ القبض على الطلاب الثلاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس الطلاب على ذمة التحقيق.

مجازاة 3 معلمين ووكيل المدرسة

وأكد أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، أن المحافظ اللواء جمال نور الدين، قرر مجازاة 3 معلمين ووكيل المدرسة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وذلك لإصابة الطالب «محمد حلمى شحاتة»، بالتعليم الإعدادي، الذي توفى متاثراً بإصابته بالإغماء داخل الفصل أثناء اليوم الدراسي، كما قرر المحافظ إيقاف كل من مدير المجمع التعليمي، ومعلم الرياضيات عن العمل، لحين التحقيق معهما فيما نسب إليهما.