بيان عاجل من «التعليم» بشأن واقعة جلوس طلاب على الأرض بمدرسة بالهرم

أعلن مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، توفير 20 مقعدًا بمدرسة كفر نصار الابتدائية والتابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة لطلاب الصف الخامس الابتدائي، وهي المدرسة صاحبة واقعة جلوس التلاميذ على الأرض.

خصم ثلاثة أيام بالأمر المباشر لمدير المدرسة

وأضاف «الجيار» في بيان عاجل: «خصم ثلاثة أيام بالأمر المباشر لمدير المدرسة والأمن والمشرف»، موضحًا أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جلوس طلاب المدرسة على الأرض تم تصويره من قبل أحد أولياء الأمور ويعمل بالصحافة.

وشدد الجيار على المدارس ذات الكثافات العالية بالعمل بنظام الفترات لحل مشكله الكثافة الطلابية، وشدد على مديري عموم الإدارات التعليمية بالنزول للمدارس يوميًا، وحل وتلافي أي سلبيات.

يذكر أن مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، علق على الصور المتداولة بشأن جلوس الطلاب على الأرض دون مقاعد في فصول مدرسة كفر نصار الابتدائية، مؤكداً توفير مقاعد وديسكات لجميع طلاب المدرسة.

«الجيار»: تخفيف الكثافة بالمراحل التعليمية في المدرسة

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تقسيم المراحل التعليمية في المدرسة إلى فترتين لتخفيف الكثافة، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع مجدي الجيار، أنه يجري حاليًا التحقيق مع مدير المدرسة، وذلك لعدم مخاطبته المديرية بنقص إمكانيات المدرسة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد حتى تتمكن المديرية من توفيرها، لافتًا إلى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

كما عقد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عصر اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالجيزة ونبه على كل مدير عام إدارة مسئول عن تقسيم المدارس ذات الكثافات العالية إلى فترات حسب طبيعة كل إدارة تعليمية والمنطقة السكنية المحيطة بها.

وشدد على مراعاة وجود فترات زمنية عند إعداد الفترات كافية لخروج ودخول الطلاب ولا داعى للتزاحم، وعمل حصر لأعداد الراغبين في العمل بنظام التطوع والخدمة العامة للاستفادة منها وتوزيعهم على المدارس التي بها عجز.

وأكد: «يتحمل مدير عام الإدارة تفعيل ما ورد بالكتاب الدوري وفي حالة المخالفة سيتعرض للمساءلة القانونية».