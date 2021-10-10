«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة وفاة 3 طلاب بسبب التزاحم أمام إحدى المدارس

كشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، حقيقة وفاة 3 طلاب في إحدى المدارس التابعة لإدارة الهرم التعليمية، مؤكداً أنَّها مجرد شائعات ولا صحة لها، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة تنفيذ كل التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.

العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة منتظمة

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ غرفة العمليات المركزية التي تمّ تشكيلها في المديرية لم ترصد أي حالات وفاة بين الطلاب بسبب تزاحم أولياء الأمور أمام الدراس، مؤكّداً أنَّ المديرية كثفت من استعداداتها للعام الدراسي وإنتظام العملية التعليمية.

لا تنساقوا وراء الشائعات

وتابع أنَّه تم التواصل مع إدارة الهرم التعليمية لكشف حقيقة وفاة 3 طلاب بإحدى المدارس التابعة للإدارة، وتمّ التأكّد من عدم صحة هذه الأخبار، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى انتظام العملية التعليمية في ثاني أيام الدراسة حتى الآن.

من جهته، أكّد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه لا صحة لوفاة 3 طلاب نتيجة للتزاحم أمام المدارس، موضحاً أن الأخبار المتداولة بشأن وفاة 3 طلاب في مدرة عمر بن الخطاب التابعة للإدارة التعليمية مجرد شائعات ولا صحة لها.