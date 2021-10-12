«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة إصابة 8 طلاب في تدافع بمدرسة بكرداسة

كشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، حقيقة إصابة 8 طلاب بسبب التدافع في إحدى المدارس التابعة لإدارة كرداسة التعليمية، موضحا أنّه لا صحة لإصابة 8 طلاب، وأنّ حقيقة الأمر هو إصابة طالبين بحالة إغماء أثناء خروجهما من المدرسة بسبب تدافعهم.

غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس

وتابع مجدي الجيار، أنّه جرى التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح لأولياء الأمور بدخول المدارس لمنع التكدس والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس، كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة وتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا.

وأوضح مدير المديرية، أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس، وجرى التنبيه على جميع المدارس بإبلاغ الغرفة حال أي معوقات أو مشكلات تعيق سير العملية التعليمية.