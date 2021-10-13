«تعليم الجيزة» تحيل مدير مدرسة كفر نصار للتحقيق وتوفر ديسكات للطلاب

علق مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على الصور المتداولة بشأن جلوس الطلاب على الأرض ودون مقاعد في فصول مدرسة كفر نصار الابتدائية، مؤكدا على أن الصور ليست حالية وأنه تم توفير مقاعد وديسكات لجميع طلاب المدرسة.

تقسيم المراحل التعليمية في المدرسة إلى فترتين لتخفيف الكثافة

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تقسيم المراحل التعليمية في المدرسة إلى فترتين لتخفيف الكثافة، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية

وتابع مجدي الجيار، أنه يجري حالياً التحقيق مع مدير المدرسة، وذلك لعدم مخاطبته المديرية بنقص إمكانيات المدرسة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد حتى تتمكن المديرية من توفيرها، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ضرورة وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم ويتم الإعلان عنها بالمدرسة ومنع التصوير داخل المنشآت التعليمية «المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز» إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية.

وأن يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين.