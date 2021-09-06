«تعليم الجيزة» تصدر تعليمات عاجلة لجميع الإدارات بشأن المدارس الخاصة

شددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن إضافة فصل ولا ينمو في المدارس الخاصة؛ لحل مشكلة الإقبال المتزايد من قبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وأكدت المديرية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على ضرورة تشكيل لجنة من الإدارة التعليمية مكونة من «التوجيه المالي والمراحل التعليمية والتوجيهات المختلفة» للتأكد من وجود فراغ تعليمي واحد دون المساس بالفصول المرخصة وحجرات الأنشطة والخدمات.

وأوضحت أنه يجب على إدارة التعليم الخاص في كل إدارة تعليمية تصوير طلب المدرسة وتسليمه إلى رئيس اللجنة المخصصة، إضافة الفصل الذي لا ينمو ويدون عليه عدد الفصول المرخصة للمدرسة وتجميع التقارير واعتماد رفعه للمديرية.

وأشارت إلى أن هذه التعليمات جاءت إيماءً إلى كتاب الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي رقم 189 بتاريخ 17 أغسطس 2021 وارد تعليم خاص برقم 521 بتاريخ 18 أغسطس 2021 بشأن موافقة اللجنة المركزية للتعليم الخاص بتاريخ 28 يونيو 2021 بإضافة فصل ولا ينمو بالمدارس الخاصة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن تجهيز فصل لا ينمو يعني أن الفصل الواحد يضم مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في فصل واحد، ولا يتم نقل الطلاب إلى فصل آخر.

«التعليم»: تم إعداد مناهج دراسية جديدة تهتم بتنمية المهارات

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز من الجودة لجميع المراحل التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أنه تم إعداد مناهج دراسية جديدة تهتم بتنمية المهارات.

وأضافت الوزارة أن الحضور في العام الدراسي الجديد سيكون حضوراً نظامياً وسيتم تفعيل الحضور والغياب، مؤكدة أنه سيتم منع أي معلم من دخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا، مشددة على جميع المعلمين بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح.

وأكدت الوزارة، أنه تم إعلان الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ 9 أكتوبر الجاري وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة ضد كورونا.