تشييع جثمان الطالب ضحية «التختة الأولى» في جنازة مهيبة بكفر الشيخ

شيع المئات من أهالي قرية «الصعايدة»، التابعة لمركز كفر الشيخ، قبل قليل، جثمان الطالب «عيد محمد حلمي شحاتة»، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان في كفر الشيخ، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الأربعاء، متاثراً بإصابته، إثر اعتداء عدد من زملائه عليه، بسبب الجلوس في «التختة الأولى»، في أول يوم دراسي.

وانهارت والدة الطالب وزملاؤه الصغار، الذين حرصوا على المشاركة في الجنازة، بعدما لفظ زميلهم أنفاسه الأخيرة داخل الرعاية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، مساء اليوم، وأمرت النيابة العامة بتسليم جثمانه إلى ذويه، لدفنه بمقابر أسرته، كما أمرت بحبس 3 طلاب متهمين بالتسبب في وفاته، على ذمة التحقيق.

هتافات بجنازة طالب كفر الشيخ

وشهدت الجنازة ترديد هتافات من قبل الأهالي، الذين اعتبروا ابنهم «شهيد العلم»، حيث ذهب إلى مدرسته في أول أيام الدراسة، واعتدى عليه 3 من زملائه مما أدى إلى اصابته ووضعه داخل الرعاية المركزة خلال الأيام الماضية، وتوفي بعدما أصيب بحالة إغماء داخل الفصل.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد قرر مجازاة 3 معلمين ووكيل المدرسة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وذلك لإصابة الطالب «محمد حلمى شحاتة»، بالتعليم الإعدادي، بالإغماء داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، وتم نقله للمستشفى العام، ولم يقم المعلمون بمقتضيات الواجب الوظيفي.

وقبل ساعات قليلة انتقل المهندس محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بعدما تسلم عمله رسمياً اليوم ، الى المستشفى للاطمئنان على حالة الطالب حالة الطالب عيد محمد حلمي شحاتة.