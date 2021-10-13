«الصحة» تغلق مركزا شهيرا لعلاج الأمراض الجلدية بالليزر في مدينة نصر

أغلقت وزارة الصحة والسكان مركزا لعلاج الأمراض الجلدية باستخدام الليزر، في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك خلال حملة شنتها الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي بالوزارة، بالتعاون مع مباحث التموين.

المركز يعمل دون ترخيص من الوزارة

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إن قرار الغلق جاء بناء على رصد عدة مخالفات في المركز المشار إليه، تمثلت في عمل المركز بدون ترخيص من الوزارة، إذ جرى إغلاقه في حملة سابقة خلال شهر مايو الماضي، وجرى فتح المركز مجددا دون الحصول على موافقة الوزارة.

المركز يضم عمالة غير مؤهلة ودون تصريح ممارسة مهنة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخالفات التي رصدتها الحملة تضمنت تشغيل المركز عمالة غير مؤهلة، وغير مصرح لها بممارسة المهنة، إلى جانب ضبط كميات من الأدوية غير المسجلة في وزارة الصحة، ومجموعة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

وتستمر وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى إدارة التراخيص الحر، بتكثيف الرقابة على كل المنشآت، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ علي السلامة العامة والنهوض بصحة المواطنين وفقا لاستراتيجية 2030.