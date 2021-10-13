الصحة: إجراء تحليل كورونا لضيوف مهرجان الجونة وتطعيم العاملين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن خطة تأمين الوزارة لمهرجان الجونة السينمائي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا بداية من الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» وزارة الصحة أرسلت بروتوكول للتعامل الخاص مع ضيوف المهرجان والقائمين عليه.

إجراء تحليل pcr

وتابع المصدر، أن القائمين على المهرجان هناك تعليمات مشددة على ضرورة حصولهم على جرعتين لقاح كورونا أو جرعة واحدة حسب نوع اللقاح الذي تم أخذه، لافتة إلى أن الضيوف سيتم إجراء تحاليل pcr لهم فور قدومهم لمصر.

وأضاف المصدر، أن الوزارة شددت على كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل والوقاية من فيروس كورونا، التي سيتم اتباعها والحرص على تنفيذها بداية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي وعدم الزحام أو التكدس وسيتم ذلك من خلال فريق من قبل الوزارة وانتشار فرق التوعية.

فرق توعية لانتشار ثقافة التعامل مع فيروس كورونا

وأضاف المصدر، أن مهام الفرق هي نشر الثقافة الخاصة بالتعامل مع الفيروس تجنبًا من خطر الإصابة به، لافتًا إلى توزيع سيارات الإسعاف في كل مكان وتوزيع كافة الأدوات الخاصة بالوقاية من الفيروس من الكمامات والكحوليات وغيرها من الإرشادات المتعلقة بالفيروس.

استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام

وأكد المصدر، على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع كافة الطوارئ، فضلًا عن توافر كافة الفرق الطبية من مختلف التخصصات، مشيرًا إلى باهتمام الوزارة بسلامة وصحة كافة المواطنين.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتوقعت وزارة الصحة بارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة القادمة نظرًا للدخول في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.