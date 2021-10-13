«الصحة» تعلن إطلاق 15 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 15 قافلة طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذًا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي.

وتعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

القوافل الطبية في 15محافظة

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة يومين متواصلين 13 و14 أكتوبر الجاري، في محافظات «القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والسويس، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وبني سويف، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية للكشف عن المواطنين

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعظام، والجراحة، والرمد والأسنان، والقلب، والجلدية، والخدمات والأشعة، والتحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق اليوم

وحددت وزارة الصحة والسكان، المراكز والقرى التي ستتواجد بها هذه القوافل تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة.

- قرية الأمل مركز الجمرك محافظة الإسكندرية.

- قرية حاجر أبو خليفة مركز إدفو غرب محافظة أسوان.

- قرية كلاحين قفط مركز قفط محافظة قنا.

- قرية البدراوي مركز كفر سعد محافظة دمياط.

- مركز أبولهو البحري محافظة مطروح.

- مركز الطبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

- الشيخ زويد محافظة شمال سيناء.

- مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

- قرية وادي قيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء.

- قرية كفر الشرفا الغربي مركز تلا محافظة المنوفية.

- قرية شرنوب مركز دمنهور محافظة البحيرة.

- مركز شباب الخواطرة بحي الجناين محافظة السويس.

- قرية بلاي مركز السنطة محافظة الغربية.

- قرية التل الزوكي مركز طما محافظة سوهاج.

- قرية كوم الصعايدة مركز ببا محافظة بني سويف.