«الصحة» تقدم «الوصايا العشر» للطلاب لغسل الأيدي خلال اليوم الدراسي

تواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تنفيذا لدورها التوعوي داخل المجتمع المصري، وتقديم النصائح المختلفة بشأن الفيروسات والأمراض، لتوعية المواطنين بخطورتها، وتوضيح الآثار الجانبية التي قد تلحق بالأشخاص الآخرين جراء ممارسة بعض الأفعال التي تؤثر سلبا على صحة الأفراد الملازمين لهؤلاء، وذلك ضمن أجندة وزارة الصحة والسكان وتنفيذا لرؤية مصر2030.

«الصحة» تواصل نصائحها للطلاب تزامنا مع عودة الدراسة لطبيعتها مرة أخرى

وتزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد2021-2022 وسط استمرار جائحة كورونا توجه وزارة الصحة الطلاب وأولياء الأمور بمجموعة من الرسائل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو العدوى بأي فيروسات أخرى يمكن أن تنتقل للطلاب أثناء اليوم الدراسي داخل المدراس.

نصائح وزارة الصحة لأولياء الأمور والطلاب نحو الأوقات التي يجب غسل اليدين فيها

ونشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا عبر صفحتها على «فيس بوك»، قدمت فيه مجموعة من النصائح والخطوات التي يجب على أولياء الأمور اتباعها عند غسل ذويهم للأيديهم وتحديد الأوقات التي يمكن أن يتم فيه غسل أيدي الأطفال لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، والحفاظ على سير العملية التعليمية.

النصائح والأوقات التي يمكن للطلاب غسل أيديهم فيها كالتالي:

- غسل اليدين عند الوصول إلى المدرسة.

- غسل اليدين عند الدخول إلى دورات المياه وكذلك عند الخروج.

- غسل اليدين بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.

- غسل اليدين بعد اللعب في الخارج.

- غسل اليدين قبل وبعد تناول الوجبات الغذائية في المدرسة أو المنزل.

- غسل اليدين بعد العطس أو السعال.

- غسل اليدين عند تلوث الأيدي بأي أوساخ مرئية.

- غسل اليدين قبل مغادرة المدرسة.

- غسل اليدين عند الوصول للمنزل.