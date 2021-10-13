وزارة الصحة والسكان توضح خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلبة والموظفين

تواصل وزارة الصحة وكل الهيئات والمؤسسات الحكومية تشديداتها على ضرورة تلقي لقاح كورونا، وحذرت من عدم أخذ الجرعة للوقاية من الإصابة بالفيروس، مما جعل البحث يزداد على خطوات تسجيل لقاح كورونا.

وبدورها أوضحت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا لكل الفئات بعد إتاحته وتخصيص عدة مراكز ومكاتب وزارة الصحة المختلفة لإعطاء اللقاح للمواطنين، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه «الوطن» للقارئ من خدمات.

وزارة الصحة والسكان توضح خطوات تسجيل لقاح كورونا

ومع بدء العام الدراسي شددت وزارة الصحة والسكان، على أولياء أمور طلاب الجامعات والمدارس، بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في محاولات الحد من انتشار العدوى واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر والشروط، وجاءت على النحو التالي:

وزارة الصحة والسكان توضح خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب

- في البداية يجب على الشخص الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة وهم الطلاب الجامعات وهي خانة أضافتها وزارة الصحة لتسهيل مهمة حصول الطلاب على لقاح كورونا في غضون ساعات قليلة.

- إدخال البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي والرقم القومي والصورة الشخصية والهاتف المحمول.

- بعدها ستستقبل رسالة مكونة من أربعة أرقام للتحقق.

- استكمال باقي البيانات والموافقة على شروط تلقي اللقاح، واختيار مكان التطعيم.

- ترسل الوزارة رسالة تحمل رقم طلب التسجيل عليك الاحتفاظ بها عند الذهاب لأخذ الجرعة وفق ما حددت الوزارة لك.

خطوات الحصول على لقاح كورونا للموظفين

دخول على لينك تسجيل لقاح كورونا.

- اختيار الفئة سواء «العاملون بالتربية والتعليم» أو الإعلام والنشر أو العاملين بالجامعات والبترول وكل الوظائف الأخرى.

- كتابة الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد والصورة الشخصية.

- إرسال الرقم المحمول الخاص بالمواطن.

- اختيار مكان وموعد التطعيم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.