بريد الوطن.. رأس البر والاستثمار والفرص الواعدة

من الحقائق المهمة التى تفرض نفسها عند تقييم مدينة رأس البر فى مجال التنمية توضيح أن الأداء ينقصه الإرادة القوية، والعزيمة الصادقة، والرغبة الأكيدة نحو دفع مسيرة التنمية، فلو نظرنا لجذب الاستثمارات، لا نجد فكراً لجذبها، لزيادة النمو الاقتصادى، أو الحد من ارتفاع الأسعار فى كل شىء، وما نراه هو نوع من الاستغلال للزائرين للمدينة، بل المثير للدهشة أن النسبة لم تحقق النجاح المرجو، رغم المد الإسكانى المتزايد، وكان الواجب أن الزيادة فى حجم المعروض، تُخفض من قيمة الإيجارات المغالى فيها، سواء الإيجار اليومى أو الأسبوعى، ويضاف لذلك استغلال أصحاب الأكشاك لأرض طرح البحر، وبالطبع فقدان المتابعة، والرقابة الميدانية، وما ننشده هو الاستفادة من مقومات رأس البر بالعمل على مدار العام كله وليس لأشهر الصيف فقط، ورأس البر ليس لها نمو سكانى أو تحضّر تنموى، والخدمات يُنظر لها لأشهر الصيف فقط، والتساؤل: لماذا؟ وهى تشهد تطوراً عمرانياً ولكن لا يلبى التحديات الاقتصادية والبيئية، بل لم تفد محافظة دمياط اقتصادياً وتنموياً، لفقدان التخطيط التنموى، وتوافر فرص العمل للشباب الدمياطى، والمضحك أن بمحافظة دمياط إدارة تُسمى إدارة تنشيط السياحة وهى متخصصة برأس البر فقط، لكن ما عملها؟ وما أفكارها؟ الجواب: صفر كبير، وليس لتلك الإدارة تعريف جامع من أجل تنشيط السياحة، والحد من ارتفاع الأسعار لجذب الاستثمارات المحلية وتوفير البينة الأساسية الحديثة لمشروعات توفر فرص العمل لتعمل المدينة طوال العام وليس شهور الصيف فقط.

يحيى السيد النجار، كاتب وباحث - دمياط

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