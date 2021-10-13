صلاح عبيه: حصولي على زمالة المجمع الفيزيائي بأمريكا أعلى تكريم ممكن

قال الدكتور صلاح عبيه، الرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل والعضو الزميل للمجمع الفيزيائي بأمريكا، إنه جرى ترشيحه لينال عضوية المجمع الفيزيائي من 5 زملاء في المجمع، والذين تقدموا بالترشيح لمن يرونه مناسبا لتلك الزمالة من كل دول العالم.

عبيه: المجمع الفيزيائي الأمريكي تم تأسيسه عام 1899

وأضاف «عبيه»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الأسماء التي تم ترشيحها تجرى التصفيات عليها من لجان مختلفة، بحيث لا تتجاوز نسبة الاختيار الـ0.5% من الذين جرى ترشيحهم، لافتا إلى أن المجمع الفيزيائي الأمريكي تم تأسيسه عام 1899، وهي مجموعة بحثية غير حكومية هدفها عقد شراكات أكاديمية وبحثية وتقدم جوائز وتكريمات.

عبيه: المنصب الذي حصلت عليه أعلى تكريم ممكن

وأوضح أن المنصب الذي حصل عليه مؤخرا، وهو منصب الزمالة، أعلى تكريم قد يحصل عليه أي شخص، ويمنحه المجمع لعدد محدد من الأعضاء سنويا.

وأكد أن اختياره لزمالة المجمع سببها استناد أكثر من 4500 باحث لأبحاثه المنشورة طوال 25 عاما مضت، «المجمع بيطلع حاجة اسمها أسباب الترشيح، وده جه بسبب إسهاماتي في مجال الإلكترونيات والقيادة البحثية بهذا المجال عبر سجل منشورات لأبحاثي العلمية اللي تمت خلال الـ25 سنة الماضية».