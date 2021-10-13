رئيس أمناء «مصر للصحة»: عدد المصريين ارتفع نصف مليون نسمة خلال 100 يوم

قال الدكتور عمرو حسن، رئيس مجلس أمناء جمعية مصر للصحة والتنمية المستدامة، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن الزيادة السكانية في مصر بلغت نصف مليون نسمة خلال 100 يوم فقط، وهو ما اعتبره خطرا كبيرا يهدد معدلات التنمية.

جمعية مصر للصحة والتنمية المستدامة

وأشار عمرو حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل 102 مليون ونصف مليون نسمة، وكان عدد السكان 102 مليون نسمة في يوم 5 يوليو الماضي، أي حدثت زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال 100 يوم فقط.

الزيادة السكانية

وأضاف أن مصر لن تنطلق وتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم، فإذا كان بناء السد العالي حررنا من فيضانات النهر العشوائية، وإذا كان تنويع الإنتاج يحررنا من ذبذبات السوق العالمية، وإنتاج السلاح وتنويع مصادره لاستقلال قرارنا السياسي والعسكري، فإن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي «الحياة الجيدة قبل الجديدة»، وأن يكون لدينا تخطيط سكاني وتخطيط الأرض، هو أول وأهم فصول التخطيط القومي.