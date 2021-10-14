بورصة الدواجن اليوم الخميس 14-10-2021 في مصر

يحرص كثير من المواطنين على متابعة أسعار المنتجات الأساسية التي يتم استهلاكها بشكل يومي، لتحديد قدرتهم الشرائية، وتعد بورصة الدواجن من أكثر الاشياء التي يبحث المواطنون عن أسعارها، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار اللوم الحمراء، وشهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في الأسواق المحلية لليوم الثالث على التوالي.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر الحالي، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل اليوم في المزرعة اليوم إلى 31 جنيهًا للكيلو جرام، ورغم ذلك تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

وأكد عبدالعزيز السيد، أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر بالمزرعة وصلت لنحو 47.5 و48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم، على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 52 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- جاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم بـ30 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الأحد، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.