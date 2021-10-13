بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 13-10-2021 في مصر

اللحوم البيضاء ومشتقاتها واحدة من أهم السلع الغذائية التي يحرص المواطنون على متابعة أسعارها، وتحديدًا بورصة الدواجن في الأسواق المصرية المختلفة، والتي شهدت استقرارًا في الأسواق المحلية على مدار الفترة الماضية وصلت لعدة أسابيع.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الحالي، في الأسواق المحلية ومحلات بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، وجاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، وصل إلى نحو 31 جنيهًا للكيلو جرام، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

وأضاف أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر بالمزرعة وصلت لنحو 47.5 و48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم، على النحو التالي:

- جاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم بـ30 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الأحد، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 52 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.