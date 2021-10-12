بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12-10-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل طفيف خلال الفترة الماضية بسبب عودة المدارس، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أسعار البيض على وجه الخصوص.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الحالي، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، وصل إلى نحو 31 جنيهًا للكيلو جرام، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

وأضاف أنّ سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر بالمزرعة وصلت لنحو 47.5 و48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من البط، اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم، إلى نحو 52 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم، بـ30 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الأحد، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.