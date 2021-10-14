«الصحفيين» تستأنف منح لقاح كورونا لأعضائها وأسرهم بمقر النقابة اليوم

تستأنف نقابة الصحفيين، منح لقاح وتطعيمات فيروس كورونا اليوم الخميس، بمقر النقابة خلال الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، كما أنه من المقرر أن يتم منح اللقاحات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

لقاح كورونا

وقال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بأن لجنة وزارة الصحة، الإدارة الطبية بعابدين، تستأنف منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للصحفيين، وأسرهم على مدار ثلاثة أيام إضافية، لإتاحة الخدمة لكل الراغبين، وذلك بداية من اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، ثم الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء 19- 20 أكتوبر الجاري، بمقر نقابة الصحفيين.

نقابة الصحفيين

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، قد استضافت لجنة من وزارة الصحة، لمنح الزملاء الصحفيين وأسرهم المسجلين على موقع الوزارة لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر النقابة، الأسبوع الماضي يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 أكتوبر الجاري، وتلقى اللقاح خلالهما 825 من الزملاء الصحفيين وأسرهم، وذلك بحسب بيان صدر عن اللجنة في وقت سابق.

ووجه عبدالمجيد الشكر، في بيان له، للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ولقطاع الطب الوقائي، والأطباء والأطقم المعاونة، لما يبذلونه من جهود عظيمة في مواجهة جائحة كورونا، بالشقين العلاجي والوقائي.

وتابع قائلا «يأتي ذلك في ظل اتخاذ لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية، لتقديم الخدمة للزملاء، وتيسير عمل اللجنة الطبية، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا».

كمامات ومواد مطهرة

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصحفيين عن توفير الكمامات والمطهرات بأسعار مخفضة، بالإضافة لتسهيل التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في مقر نقابة الصحفيين، وشملت المواد التي جرى توفيرها مستلزمات الوقاية لمواجهة جائحة كورونا بحسب ما أعلنه أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، وهي:

1- علبة الكمامات الجراحية بـ 25 جنيهًا فقط، سعة 50 كمامة.

2- لتر الكحول بسعر 50 جنيهًا.

3- 4 لترات مطهر أسطح بسعر 25 جنيهًا فقط.

4- واقي وجه بسعر 40 جنيهًا.