فرش جديد وطلاء الأجزاء المحترقة لمكان حفل افتتاح مهرجان الجونة

أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، منذ قليل، استعدادا لحفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتحولت قاعة المؤتمرات إلي خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، غدا الخميس، حتى يكون المكان جاهزا بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح الذي سيشهد توافد عدد كبير من النجوم المصريين والعرب.

سميح ساويرس: افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده ومكانه

وأكد سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في موعده ونفس المكان، حيث سيتم الانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة في 24 ساعة، ولن يشعر أحد بأي آثار للحريق، بحسب قوله.

وكان حريقا التهم الجانب الخارجي من قاعة المؤتمرات، صباح اليوم الأربعاء، إذ نجحت رجال المطافي في السيطرة علي الحريق، فيما نقلت عربات الإسعاف عددا من المصابين إلى مستشفى الجونة، وتبين أن الإصابات عبارة عن حالات اختناق ليس أكثر.

منح أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي

ويشهد حفل الافتتاح، العديد من المفاجآت، أبرزها تقديم الفنان محمد رمضان، تقديم الأغنية الرئيسية للحفل، بمشاركة المطرب «ريد وان»، كما سيتم تكريم الفنان أحمد السقا، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمشواره الفني كونه رائدًا في أفلام الأكشن والحركة، وكذلك تكريم الفلسطيني محمد بكري.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، كشفت عن قائمة ضيوف الدورة الخامسة، منهم الفنانة ليلى علوي، وإلهام شاهين، ويسرا، ومنة شلبي، وسمية الخشاب، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وأمينة خليل، ومايان السيد، وبسمة، وسوسن بدر، ومنى زكي، وأنوشكا، وليلى علوي، وبسمة، وأحمد داوود، وأمينة خليل، وهدى المفتي، ومايا دياب، ومريم الخشت، وأحمد فهمي، وتارا عماد، وأحمد شاكر، وبسنت شوقي، وهنا شحة، وعلي الطيب، وريا أبي راشد، ويسرا اللوزي، وثراء جبيل، ومحمد فراج، وعمر الشناوي وآخرين.