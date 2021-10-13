أول تعليق من يسرا على حريق مهرجان الجونة السينمائي

طمأنت الفنانة يسرا، جمهورها، على حالتها بعد اندلاع حريق بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، والذي جرت السيطرة عليه منذ قليل، وأسفر عن إصابة 12 شخصا نقلوا إلى المستشفى على الفور، وقالت يسرا في تصريح مقتضب لـ«الوطن»: «لسه مسافرتش» .

سميح ساويرس يحرص على زيارة المصابين

وحرص سميح ساويرس على زيارة المصابين للاطمئنان عليهم بنفسه، وقبلها تفقد القاعة الرئيسية التي اندلع بها حريق الجونة اليوم، قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح الذي كان مقررًا له مساء غد الخميس، للوقوف على الخسائر الأولية للحريق.

واستعان سميح ساويرس، بعدد من المهندسين الاستشاريين، لتفقد القاعة التي من المفترض عقد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي غدًا الخميس، والوقوف على إمكانية إجراء إصلاحات بها بشكل سريع، أو البحث عن بديل أخر لاستقبال حفل الافتتاح الذي يحضره عدد كبير من النجوم بمختلف دول العالم، منذ انطلاق المهرجان في دورته الأولى .

إدارة مهرجان الجونة السينمائي

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، السيطرة على حريق محدود شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، منوهة بأنّ الحريق تسبب في التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان، موضحة في بيان، أنّ الإدارة تواصلت مع قوات الحماية المدنية فور اندلاع الحريق، والتي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما فتحت إدارة المهرجان على الفور، تحقيقا مفصلا للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية له، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي، مؤكدة عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساءً.