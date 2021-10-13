آخر تطورات حريق مهرجان الجونة السينمائي: لن يكون له أثر خلال ساعات

يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة آخر تطورات حريق مهرجان الجونة السينمائي، الذي نشب صباح اليوم الأربعاء، قبل ساعاتٍ قليلة من حفل الافتتاح الذي سينطلق غدًا الخميس 14 أكتوبر، بمُشاركة العديد من نجوم الفن وصُنّاع السينما في مصر والعالم العربي.

الانتهاء من ترميم مكان الحريق في أقرب وقت

وكشف المهندس سميح ساويرس عن آخر تطورات حريق مهرجان الجونة السينمائي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عصر اليوم الأربعاء، بشأن كشف تفاصيل الدورة الخامسة، مؤكدًا أنّ العمال بدأت العمل كـ«خلية نحل»، بشأن الانتهاء من ترميم مكان الحريق في أقرب وقت ممكن.

وقال سميح ساويرس، في آخر تطورات حريق مهرجان الجونة السينمائي، إنّ العمل يُجرى على قدم وساق، متابعًا: «لو فيه حد من الضيوف جه بكرة، وماكانش شاف صور وفيديوهات للحريق على السوشيال ميديا، مش هيعرف إنه كان فيه حريق أصلًا.. على بكرة الصبح هيكون كله خلص».

بث مباشر لإزالة آثار حريق مهرجان الجونة السينمائي

واستعرضت «الوطن»، في بث مباشر، عبر صفحاتها، جهود عشرات العمال لترميم مكان الحريق، حيث اعتلوا السقالات المعدنية لترميم الحوائط ودهانها، فضلًا عن تنظيف مياه البحيرة الصناعية من آثار الحريق.

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وينطلق حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث سيُعرض حصريًا عبر قنوات أون، فيما سيكون الفنان محمد رمضان مفاجأة حفل الافتتاح، فقد وقع الاختيار عليه ليكون صاحب أغنية حفل الافتتاح، إذ سيُقدمها بمشاركة «ريد وان»، ويُخرجها حسام الحسيني.

ووصل إلى مدينة الجونة عدد كبير من الفنانين للمُشاركة في الدورة الخامسة، لعلّ أبرزهم يسرا، وبشرى، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإيناس الدغيدي، وآخرون.