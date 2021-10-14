«الوطن» تنفرد بخطة تدريب 130 ألف شاب في 21 مشروعا قوميا لوزارة الرياضة (صور)

حصلت «الوطن»، على تفاصيل الخطة الكاملة بالأرقام، لبرامج ومشروعات الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، والتي بلغ عددها 21 مشروعا وبرنامجا تدريبيا، لتأهيل وتدريب الشباب والطلائع، في مختلف قطاعات ومجالات الحياة التي تحتاج إلى دعم مالي من الجهات المانحة، والتي نفذتها الوزارة خلال عام 2021، حيث استفاد منها نحو 130ألفا و170 شابا وفتاة، من جميع محافظات الجمهورية، والتي جاءت على النحو التالي:

1- البرنامج القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية: قادة المحليات ورؤية مصر 2030

ويهدف هذا المشروع إلى تأهيل وتمكين الكوادر الشبابية المصرية في مختلف محافظات الجمهورية للانضمام للمجالس الشعبية المحلية، بهدف رفع الوعي الفكري (الثقافي - السياسي) لدي الشباب، وتعلم سُبل تحقيق الاستدامة، وتأهيلهم لفهم احتياجات الشارع المصري، ومساعدة المواطن المصري على مواجهة التحديات، وفتح حوار بناء لهم مع أصحاب الفكر والرؤى والخبرة والرموز السياسية البارزة، للتعلم واكتساب الخبرات من خلال المناقشات الثرية.

-الفئات المستهدفة، فئة الشباب من 18 إلى 40 سنة، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 10 آلاف شاب، من جميع محافظات الجمهورية.

2 - نادي القيادات الشبابية

الهدف من هذا البرنامج بناء كيان شبابي موحد يتبع وزارة الشباب والرياضة، يمثل قاعدة من القيادات الشبابية المتميزة بجميع محافظات الجمهورية، وهدفه الأساسي تكوين تجمع موحد لهم، يضم كل خريجي برامج الوزارة داخل هيكل منظم يستثمر طاقاتهم ويفعل دورهم في خدمة المجتمع وخدمة نظائرهم من الشباب.

- الفئات المستهدفة منه الشباب من 18 إلى 40 سنة من جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عددهم 10 آلاف شاب.

3 - البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية بالأخلاق الحميدة: الأخلاق والحريات وبناء الإنسان

الهدف من هذا البرنامج هو عقد لقاءات حوارية مع الشباب عن إحياء سمات الشخصية المصرية، ومواجهة التفكك الأسري، وإبراز دور الأخلاق في تقدم المجتمعات، ومواجهة الإسلام لبعض الظواهر السلبية كالتنمر والتحرش، بجانب الشائعات وحرمتها وكيفية التصدي لها، والمرأة وتكريم الاسلام لها، التدخين والإدمان ومخاطره وكيفية الوقاية منه، حرية العقيدة وكيفية مواجهة الفتن.

-الفئات المستهدفة في هذا البرنامج، الشباب من 18 إلى 40 سنة، من جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عددهم 10 آلاف شاب.

4 - مشروع تدريب مدربين من مراحل عمرية مختلفة

الهدف منه عقد برامج تدريب للمدربين من مراحل عمرية مختلفة بهدف بناء قاعدة من المدربين في المجلات التدريبية المختلفة لتحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة في التدريب والتأهيل.

-الفئات المستهدفة في العمر من 15 إلى 40 سنة من جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عددهم 1000 شاب.

5 - مشروع شباب ضد التحرش

الهدف منه عقد دورات تدريبية لنشر القيم والمبادئ المناهضة للتحرش، وحماية الفتيات، ودعم حقوق المرأة، وزيادة الوعي نحو كيفية منع حالات التحرش، وغيرها من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتوعية بالقوانين القائمة ضد التحرش والعقوبات المترتبة عليها.

- الفئات المستهدفة في هذا البرنامج، الشباب من 18 إلى 40 سنة من جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عددهم 10 آلاف شاب.

6 - المشروع القومي لإعداد القيادات الشبابية النسائية.. برنامج «She Digital»

- برنامج «She Digital»، والهدف منه عقد دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر النسائية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وتكنولوجيا لتمكنهن لحصولهن على فرص العمل، الفئة المستهدفة الشابات من 18 إلى 40 سنة من جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عددهن 10000 فتاة.

7 - برنامج رؤية شبابية لمكافحة الفساد

هو برنامج تدريبي بهدف وضع رؤية شبابية لمحاربة الفساد والوقاية منه، وضع شبكة أمان اجتماعي، وتصور عام ورؤية مستقبلية للمؤسسات، إلى جانب ترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية والمهارات الحياتية للعمل على نشر النزاهة والشفافية لدى الجيل القادم.

-الفئة المستهدفة الشباب من 18 إلى 40 سنة من جميع محافظات الجمهورية وبلغ عددهم 5000 شاب.

8 - مشروع (اعرف)

الهدف منه التعريف بالمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ودور مصر في هذه المؤسسات ومشاريعها وسياستها العالمية، وذلك لسد الفجوة بين الشباب وهذه المؤسسات من خلال تنسيق مبادرات تعمل تحت مظلة هذا المشروع للتعريف بتلك المؤسسات.

- الفئة المستهدفة الشباب من 18 إلى 35 سنة، من جميع المحافظات الجمهورية، وبلغ عددهم 25000 شاب.

9 - البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي «تصدوا معنا»

والهدف من البرنامج عقد دورات تدريبية مدتها يومين يخرج المشاركون منها بمعرفة حول كيفية مواجهة الشائعات.

-الفئات المستهدفة الشباب من 18 إلى 40 سنة، ومكان تنفيذ البرنامج، بمراكز الشباب، الهيئات الشبابية والرياضية، الجامعات، مؤسسات الدولة المختلفة، بإجمالي 16 ألف شاب.

10 - برنامج التعليم المدني واستهدف عقد ورش تدريبية ينفذها منشطوا التعليم المدني الذين سبق إعدادهم من قبل الوزارة ومنظمة اليونيسيف.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف الشباب والنشء بحقوقهم وواجباتهم ومسئولياتهم كمواطنين صالحين داخل الدولة.

-الفئات المستهدفة الشباب من 18 إلى 40 سنة، ومكان التنفيذ بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الشباب المستفيدين 5400 شاب وفتاة.

11 - أكاديمية شباب المتوسط

والهدف منه تعريف الشباب المصري بدول حوض البحر المتوسط، وهي الدول التي يكون البحر الأبيض المتوسط جزءاً من حدودها، وأهم القضايا المشتركة بينها، وأهم التجارب الناجحة لهذه الدول بهدف نقل الخبرات ورفع وعي الشباب.

- الفئات المستهدفة، الشباب من 18 إلى 40 سنة، ومكان التنفيذ محافظات الإسكندرية، العلمين الجديدة، وبلغ عدد المستفيدين 200 شاب.

12- برنامج قمة شباب المتوسط

والهدف منه دمج الشباب المصري مع شباب دول المتوسط في ملتقى واحد يناقش أهم القضايا المشتركة بين هذه الدول.

-الفئات المستهدفة هم الشباب من 18 إلى 40 سنة، ومكان التنفيذ بالإسكندرية، والعلمين الجديدة، وبلغ عدد المستفيدين 200 شاب وفتاة.

13- الشبكة الوطنية للبرامج الدولية «AlmuniMisr»

وهي منصة إلكترونية تجمع الشباب الذين سبق لهم تمثيل مصر بالخارج سواء في منح دراسية أو في برامج التبادل الشبابي الدولي «برامج ثقافية أو مؤتمرات شبابية أو ملتقيات وندوات تهتم بمجال العمل الشبابي»، من خلال وزارة الشباب والرياضة أو الوزارات والهيئات المحلية والدولية، ويتمثل الهدف الرئيسي للشبكة في التشبيك بين خريجي تلك المؤتمرات والملتقيات والبرامج الشبابية الدولية بعضهم البعض، وتبادل الخبرات مع أقرانهم الشباب الذين سيشاركون في البرامج الدولية في المستقبل، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

- الفئات المستهدفة الشباب من 18 إلى 40 سنة، وأماكن تنفيذ هذا المشروع، هي مراكز الشباب بكل محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدين 1000 شاب.

14-ملتقى الشباب العربي والإفريقي الثاني تحت شعار «التعايش والتنمية»

والهدف منه نشر الوعي والمعرفة والثقافة وتعزيز دور الشباب العربي الأفريقي في نشر وتطبيق ممارسات التسامح التعايش، ونبذ الكراهية والطائفية من أجل تحقيق استدامة التنمية في بلدانهم.

-الفئات المستهدفة الشباب من 18 إلى 40 سنة، ومكان التنفيذ بالمركز الأوليمبي، وبلغ عدد المستفيدين 200 شاب وفتاة.

15 - مبادرة «حياتك تهمنا» للتصدي لظاهرة انتحار الشباب

والهدف منه لقاءات حوارية مع الشباب بهدف معالجة أسباب انتشار ظاهرة الانتحار من النواحي النفسية والاجتماعية، وتقوية الوازع الديني لدى الشباب من المرحلة السنية من 14 : 30 سنة.

16- برنامج الخروج من الإحباط والانهزامية لدى الشباب المقبل على الانتحار

-الفئات المستهدفة الشباب من 18 إلى 40 سنة من جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدين 3000 شاب.

17- معسكرات التنشئة الوطنية

الهدف منه، نشر قيم التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف.

- الفئات المستهدفة الشباب من 18 إلى 40 سنة، ومكان التنفيذ بتجمعات إقليمية على مستوى الجمهورية بإحدى الأماكن التابعة للوزارة، وبلغ عدد المستفيدين 4200 شاب وفتاة.

18- منتدى برلمان الطلائع

الهدف منه تأهيل أعضاء برلمان الطلائع كقادة المستقبل وتنمية قدرات طلائع جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدين منه 5000 شاب وفتاة.

19- منتدى الحوار للسلام

والهدف منه تعزيز ودعم قيم السلام لدى أعضاء برلمان الشباب.

- الفئات المستهدفة الشباب من 18 إلى 40 سنة، من جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدين 2700 شاب وفتاة.

20- أوسكار برلمان الطلائع والشباب (أفضل نموذج محاكاة)

والهدف منه تدريب النشء والشباب على الدعاية الانتخابية وتنفيذ جلسات وورش تدريبية على مستوى المحافظات، وأماكن التنفيذ مراكز الشباب بجميع المحافظات، وبلغ عدد المستفيدين منه 1470 شابا وفتاة.

21- منصة إلكترونية لبرلمان الطلائع والشباب

وهي منصة تعبيرية توعوية تأهيلية تثقيفية حول كل المجالات السياسية والاجتماعية والتثقيفية والتعليمية، والمستفيدين منه الطلائع والشباب، والفضاء الإلكتروني، وبلغ عدد المستفيدين منه 10 آلاف شاب وفتاة.