أحمد حاتم يكشف سبب عدم خضوعه لجلسات تصوير منذ 9 سنوات

قرر الفنان أحمد حاتم، في ظل نجاح فيلمه الجديد «عروستي»، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، أن يخضع لجلسة تصوير «فوتوسيشن» خاصة به، وذلك بعد 9 سنوات من رفض إجراء أي جلسات تصوير أسوة بنجوم الفن، وذلك حسب ما كشف خلال لقاء تليفزيوني له.

أحمد حاتم عن عدم خضوعه لجلسات تصوير: مفيش متعة

وقال الفنان أحمد حاتم، إنه يعلم تمامًا أهمية خضوعه لجلسات تصوير، ورغم ذلك لا يهتم بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن سبب رفضه هو عدم شعوره بأي متعة في جلسات التصوير، بعكس المتعة الحقيقية التي يجدها في التمثيل والسفر وممارسة الرياضة.

وعن عودته لجلسات التصوير بعد 9 سنوات من الغياب، قال أحمد حاتم، إنه كان مترددًا ولم يكن يشعر بالأمر، ولكن في النهاية قرر أن يجرب أملًا في إيجاد متعة في الموضوع.

فيلم عروستي يتصدر إيرادات السينما

ويعرض للفنان أحمد حاتم في السينما حاليًا فيلم عروستي، مع الفنانة جميلة عوض، ونجح في تصدر شباك التذاكر منذ عرضه يوم 22 سبتمبر الماضي.

فيلم عروستي، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، صابرين، مروان يونس، أسماء جلال، ندى أكرم، زينب غريب، سيناريو وحوار مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية كوميدية.

أحمد حاتم في مسلسل جديد مع هنا الزاهد

ويقوم الفنان أحمد حاتم، بتصوير مسلسل جديد يحمل اسم «أنا وهي»، مع الفنانة هنا الزاهد، وتدور أحداثه في إطار 8 حلقات، ويجسدان شخصيتين تجمعهما عيادة طبيب نفسي، لتبدأ بينهما قصة حب خلال فترة العلاج.

وقدم أحمد حاتم وهنا الزاهد، عدد من الأعمال التي جمعتهما سويًا، منها فيلم قصة حب، وفيلم الغسالة مع محمود حميدة، وإحدى حكايات مسلسل حلوة الدنيا سكر.