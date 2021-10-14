مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بأسيوط

لقى شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة من عائلة «عمر»، بقرية بويط التابعة لمركز ديروط فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بقرية «بويط»، التابعة للوحدة المحلية بدشلوط دائرة المركز ووقوع متوفي.

السيطرة على المشاجرة

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وجرى السيطرة على المشاجرة ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة «عمر»، بالقرية، وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن سبب المشاجرة خلافات أسرية بين أبناء العمومة.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة «كريم فرج رضوان»، 19 سنة، وجرى التحفظ على الجثة بمكان الحادث، وعقب معاينة النيابة جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وتحرر المحضر اللازم وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرات في أسيوط

وشهدت أسيوط خلال الفترة الأخيرة مشاجرات بين أبناء العائلة الواحدة راح ضحيتها العديد من الضحايا، آخرها مشاجرة بالأسحلة النارية بين أبناء عمومة أسفرت عن مصرع شخص بقرية عرب الجهمة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، لخلافات على أرض زراعية.