التعليم للناجحين بالثانوية العامة دور ثان: تسلموا استماراتكم وراجعوها

قال خالد عبدالحكم، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الشهادات المؤمّنة لطلاب الثانوية العامة للدور الثاني، جرى تسليمها أمس الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الحالي لجميع مدارس المرحلة الثانوية في جميع المحافظات.

وأضاف عبدالحكم، في تصريحات بإحدى مجموعات أولياء الأمور، أنّه يجب على أي طالب ناجح دور ثانٍ، التوجه إلى المدرسة لاستلام استمارة النجاح، مشددا على ضرورة مراجعة الدرجات بدقة في الاستمارة قبل استلامها.

التعليم: نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني تُعلن برقم الجلوس

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والفني، أعلنت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس، مشيرة إلى أنّ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة صورة طبق الأصل من امتحانات الدور الأول، ونتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أُعلنت باسم الطالب ورقم جلوسه، مؤكدة أنّ النتيجة تظهر باسم المدرسة التابع لها الطالب وعدد المواد التي نجح فيها ومجموع الطالب.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، عقدت بنظام الأسئلة الاختيارية التي تعتمد على الفهم، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 إلكترونيا من خلال أجهزة الماسح الضوئي، مؤكدة أنّ جميع عمليات رصد وتجميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب تمت إلكترونيا لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

التعليم: نبهنا على الجامعات والمعاهد بقبول إخطار الدرجات کمستند بدیل صحیح دال على نجاح الطالب

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بشأن طباعة المستندات المهمة والرسمية، ومنها استمارة نجاح طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة، وشهادات النجاح الأصلية بالمجمع الصناعي، وجرى التنسيق مع المجمع الصناعي لطباعة استمارات النجاح والشهادة الأصلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والدبلومات الفنية بنوعيتها المختلفة للعام الدراسي 2020-2021.

وأكدت أنّه نظرا لبدء العام الدراسي في الجامعات المصرية «حكومي وخاص»، وحصول الطلاب الناجحين على إخطارات الترشيح الخاصة بتنسيقهم بالجامعات، وجرى التنبيه على إدارات شؤون الطلاب في الجامعات والمعاهد «حكومي وخاص وأهلية» بقبول إخطار الدرجات الصادر من إدارة السجلات بالإدارة العامة للامتحانات، کمستند بدیل صحیح دال على نجاح الطالب، مع أخذ التعهد اللازم على ولي الأمر بتسليم استمارة النجاح المؤمنة فور استلامها حرصا على مستقبل الطلاب.