وزير التعليم: موجة كورونا الرابعة لن تؤثر على سير الدراسة بالمدارس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن موجة كورونا الرابعة لن تؤثر على سير الدراسة بالمدارس، خلال العام الدراسي الجديد، موضحا أن الدراسة تسير بشكل منضبط ومنتظم ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، منوها إلى أن جميع المدارس قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم: موجة كورونا الرابعة لن تؤثر على سير العام الدراسي الجديد

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، لوضع خطط شاملة، لمواجهة موجة كورونا الرابعة، خلال سير العام الدراسي الجديد، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، علاوة على قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس، وتطهير دورات المياه، موضحا أن أى طالب «يزوغ من المدرسة أثناء اليوم الدراسي يحسب غياب».

وزير التعليم: خطط شاملة لمواجهة موجة كورونا الرابعة خلال سير العام الدراسي الجديد

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هناك تعليمات مشددة على جميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تسجيل الغياب والحضور لجميع الطلاب، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد، حضورى وإلزامى لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، منوها إلى أن الوزارة تسعى إلى انتظام الدراسة، مهما كانت صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد حضوري.. ونعمل على انتظام الدراسة مهما كانت صعوبات كورونا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن بدء صرف الوجبات المدرسية لنحو ما يقرب من 13 مليون تلميذ، بداية من الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، أثناء إعداد الوجبات المدرسية قبل توزيعها للمدارس، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.