«التعليم» تخفض 50 جنيها من قيمة كتب المدارس الرسمية والخاصة

أخطرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديرياتها وإداراتها التعليمية بتعديل قيمة إجمالي سعر بيع الكتب المدرسية للطالب، بعد خفض 50 جنيها من قيمة البيع، وإرجاء طبع كتب التربية الدينية للمستوى الأول والثاني برياض الأطفال، وتحدد قيمة الكراسة طبقا لقائمة الأسعار المسلّمة للمديرية.

التخفيض يشمل المدارس الرسمية للغات والقومية والخاصة واليابانية والدولية

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّه جرى إصدار تعليمات للمديريات بشأن استلام المدارس الرسمية للغات، والقومية، والخاصة، واليابانية، والدولية، الكتب المطورة لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأربعة الأولى بالحلقة الابتدائية للعام الدراسي 2021-2022، وبشأن الأسعار الخاصة بالمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال والمستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال، يتم إرجاء طبع كتب التربية الدينية للمستوى الأول والثاني برياض الأطفال للعام الدراسي 2021-2022.

وتابعت الوزارة أنّه يتم تعديل قيمة إجمالي سعر بيع الكتب المدرسية للطالب بعد خفض 50 جنيها من قيمة البيع، لإرجاء طبع كتب التربية الدينية للمستوى الأول والثاني برياض الأطفال، وأضافت: «بالإشارة لكشف أسعار بيع كتب الصف الرابع الابتدائي، سيتم تسليم كراسة الخط العربي من مخازن الوزارة بأكتوبر، ولن يتم توريدها من خلال الشركات المتعاقدة مع الوزارة، وكل مديرية تتولى تسليمها للمدارس التابعة لها كالمتبع في كتب اللغة الفرنسية».

استمرار العمل بترجمة المواد العلمية لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة استمرار العمل بترجمة المواد العلمية العلوم والرياضيات لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية، إضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.

وأوضحت أنّه يسمح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس والإدارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط، لافته إلى أنّ العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة.