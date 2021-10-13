«المهندسين» تناقش التعليم الهندسي عبر «clubhouse»

نظمت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس محمد الحسيني، أولى حلقاتها في سلسلة «نماذج مضيئة» على تطبيق «clubhouse»، حيث استضافت الدكتور مهندس أنور إسماعيل، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية.

بيان نقابة المهندسين

ووفقا لبيان صادر عن نقابة المهندسين اليوم، أوضح مساعد وزير التعليم العالي، مدى الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره، مؤكدًا أن التعليم المستمر عن طريق التدريب وأيضًا الدرجات العلمية التي حصل عليها وصولًا للدكتوارة ومرورًا بماجستير إدارة المشروعات ودبلومة إدارة الأعمال كان لها دور فعال سواء في ترشيحه للمناصب وأيضا ساعدت في الإدارة.

مساعد وزير التعليم العالي: توجد نهضة في إنشاء الجامعات الأهلية المتطورة

وأفاد مساعد وزير التعليم العالي بأنه يوجد نهضة في إنشاء الجامعات الأهلية المتطورة وأيضا تطوير مستمر في منظومة التعليم الجامعي، كما أوضح بأن النقابات المهنية بالتعاون مع الوزارة قادرين على سد تلك الفجوة، وفي نهاية اللقاء صرح عن سعادته لتقديم محاضرة مجانية عن إدارة المشروعات بنقابة المهندسين.

ندوات نقابة المهندسين على زووم وclubhouse

وتأتي تلك الندوة في إطار سلسلة ندوات تنظمها نقابة المهندسين سواء أون لاين عبر تطبيقات مثل زووم وclubhouse أو من خلال الحضور لمقر النقابة، وتتنوع هذه الندوات والدورات التدريبية وفقًا لمجالات العمل والشعب التي تنتمي للنقابة مثل الهندسة المدنية وشعبة الكهرباء والبترول وغيرها.

وفي وقت سابق، أعلن المهند أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين، عن عدة قرارات تتعلق بأزمة التعليم الهندسي منها الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة، موضحا أن مصر بها 54 معهدا عاليا للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات الهندسية إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة وأهلية تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، وأن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنويًا بالكليات والمعاهد الهندسية.