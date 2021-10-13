صندوق الإسكان الاجتماعي: خدماتنا منتشرة إعلاميا وعلى «السوشيال ميديا»

تابعت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أداء المنصات الرقمية الرسمية التابعة للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى كل الأنشطة الإعلامية ذات الصلة للتيسير على المواطنين، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والحد من استخدام الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات والمعلومات للمواطنين بمختلف القطاعات.

وأوضحت «عبدالحميد»، أن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق رصدت، خلال شهر، 320 خبرًا منشورًا في المواقع الإلكترونية المختلفة، بينما رصدت 22 خبرًا منشورًا في الصحف الورقية، حيث تناولت هذه الأخبار مشروعات الصندوق والمستجدات الخاصة به، وكذا كل ما يصدر عن الصندوق من بيانات رسمية ومعلومات عن الخطوات والإجراءات التي يتم إقرارها من الصندوق للتيسير على المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية.

عبدالحميد: 342 خبراً منشوراً عن مستجدات صندوق الإسكان الاجتماعي في شهر

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن اهتمام فرق الرصد والمتابعة بالصندوق لم يقتصر على متابعة الأخبار، ولكن يمتد أيضاً إلى استخدام المنصات الرقمية الرسمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استهداف شرائح أكبر من الجمهور، الذي يتابع هذه المواقع ويتفاعل معها بالتساؤلات والاستفسارات والتي يتم الرد عليها بصورة منتظمة.

وأوضحت، أن صفحة الصندوق الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وصل عدد المعجبين بها إلى ما يزيد على 322 ألف شخص، بينما وصل عدد المتابعين للصفحة إلى ما يزيد على 344 ألف شخص، على الرغم من انطلاقها منذ فترة زمنية قصيرة مقارنة بغيرها من الصفحات الرسمية على موقع «فيس بوك»، مشيرة إلى أن الصفحة نجحت في كسب ثقة الجمهور نظرًا لنشر كافة المعلومات عبرها والرد الدائم والمستمر على تساؤلات واستفسارات الجمهور، من خلال الرسائل الخاصة والتعليقات على المنشورات.

الرئيس التنفيذي للصندوق تتابع أداء المنصات الرقمية للتيسير على المواطن

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قناة الصندوق الرسمية على موقع يوتيوب نجحت حتى الآن في تخطي حاجز الـ 556 ألف مشاهدة للمواد الفيليمية التوضيحية التي تم نشرها خلال الفترة الماضية، بشأن تيسير كافة الخطوات والإجراءات حول الاستفادة من مشروعات الصندوق، كما تم زيادة عدد المشتركين بها على 21 ألف مشترك، حيث تركز القناة على نشر كافة اللقاءات الرسمية لقيادات الصندوق في مختلف وسائل الإعلام المرئية، وكذا نشر الفيديوهات التوضيحية التي يتم إنتاجها من قبل فريق التصميم بالصندوق.

وذكرت «عبد الحميد»، أن التقليد الجديد الذي يتبعه الصندوق في الإفصاح عن الملخص الشهري الإعلامي له تدريجيًا، يأتي في إطار حرص الصندوق على رفع مستوى الشفافية والتواصل مع المواطنين كافة ومختلف وسائل الإعلام والجهات ذات الصلة.

وأشارت، إلى أن فريق الرصد والمتابعة بالصندوق يتابع بصورة لحظية كافة ما يتم نشره من أخبار ومعلومات عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مختلف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، وذلك حتى يتسنى التعقيب على الأخبار والرد والتصحيح للأخبار الزائفة التي يتم نشرها عن الصندوق، بهدف حماية المواطنين من الانسياق خلف المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على موقفهم في الصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد، أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على كافة الاستفسارات والمعلومات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي «http://www.facebook.com/shmffeg»، والصفحة الرسمية للصندوق على موقع يوتيوب من خلال «https://www.youtube.com/shmffeg»، والموقع الإلكتروني «[http://www.shmff.gov.eg)]www.shmff.gov.eg» .