«الإسكان» تخصص 1.6 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي بالفيوم

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في مقر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، بجانب مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التي يتمّ تنفيذها في قرى مركزي «إطسا» ويوسف الصديق».

1.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المياه

وأكّد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أنَّه تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكّدًا ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات خلال المدة المحددة لكل مشروع، موجهاً مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بإستخدام المنتج المحلي في تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب.

استعراض المواقف التنفيذية لمشروعات المياه

وخلال اللقاء، تمّ استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وبحث المعوقات التي تواجه التنفيذ، حيث أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل في كل المشروعات بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة من جانب والمحافظة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي من جانب آخر، لوضع أولويات تنفيذ تلك المشروعات لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

توسعات المرحلة الثانية لمحطة مياه طامية

كما تمّ استعراض أعمال توسعات المرحلة الثانية لمحطة مياه طامية، وأكّد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنَّه تمّ الانتهاء من التصميمات النهائية للمحطة لخدمة عدد من قرى مركزي سنورس والفيوم، إضافة لمركز طاميه، مؤكّدًا أنَّه تم الانتهاء من توفير قطعة أرض لإقامة المحطة بالتنسيق مع محافظ الجيزة.

بحث آليات تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي

وبحث الطرفان، آليات تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي، والاحتياجات المائية للمحافظة، فضلًا عن تأكيد جاهزية معدات وإمكانيات مختلف القطاعات التابعة لوزارة الإسكان، استعداداً لموسم الأمطار والسيول حيال حدوثها.

محافظ الفيوم بنائب وزير الإسكان

ورحب المحافظ بنائب وزير الإسكان والوفد المرافق له، مشيدًا بالمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الفيوم من قبل وزارة الإسكان والمرافق، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة المصرية للإرتقاء بالبنية الأساسية والتحتية بمختلف قرى المحافظة وخاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لتيسير سبل الحياة للمواطنين لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

مشروع تطوير محطة تنقية مياه

وخلال الزيارة، تفقد محافظ الفيوم ونائب وزير الإسكان، مشروع تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقحافة، حيث تعمل المحطة الجديدة بسعة 500 لتر/الثانية، بتكلفة 301 مليون جنية، لخدمة 400 ألف نسمة من سكان مدينة الفيوم، حيث يتمّ الاستعاضة عن مياه الشرب بمحطة العزب الجديدة لتوجيهها الى مركزي اطسا ويوسف الصديق، بما يزيد من نصيب الفرد، وتحسين ضغوط مياه الشرب، وتستقل مدينة الفيوم بذاتها بمحطتي قحافة.