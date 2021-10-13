«وزراء التعمير العرب»: يهنئ مصر بحصول «الإسكان» على جائزة أممية

شاركت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الاسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتفويض منه، في الاجتماع الـ86 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي عقد اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ترأس الاجتماع، السيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء بالمكتب، وهي (مصر - الجزائر - السودان - السعودية - تونس - جيبوتي).

تهنئة مصر بحصول «المجتمعات العمرانية» على جائزة من الأمم المتحدة

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، أنّ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، هنأ مصر لحصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، حيث جرى إدراج قرار التهنئة ضمن بنود الاجتماع.

ووجّه المكتب التنفيذي الشكر لمصر، لتقديمها التقرير الوطني للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، وإطلاقها التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة، على منصة الأجندة الحضرية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وألقت المهندسة نفيسة هاشم، كلمة مصر في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، حيث سلّطت الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، والإنجازات التي حققها المجلس خلال دوراته السابقة، والحث على تكاتف الجهود لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العمرانية الحالية خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي برزت معها الحاجة لرسم تصورات مستقبلية، واغتنام الفرص لتعود مدننا العربية أقوى فيما بعد الأزمات.

تحضيرات استضافة مصر مؤتمر الإسكان العربي السابع بنهاية 2022

واستعرضت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أهم التحضيرات لاستضافة مصر مؤتمر الإسكان العربي السابع بنهاية عام 2022، تحت عنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة»، داعية جميع الدول العربية لتكثيف المشاركة في المؤتمر، من خلال استعراض أفضل التجارب، والممارسات، والحلول المبتكرة، وقصص النجاح، لتفعيل المشاركة وتبادل المعلومات في إطار محاور المؤتمر.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، أنّ اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، استعراض ومتابعة أهم المستجدات بشأن تنفيذ قرارات بنود أعمال الدورة السابقة للمجلس، ومناقشة مشاريع قرارات المكتب التنفيذي الـ86، والتي سيتم رفعها للمجلس الوزاري في دورته الـ38، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتناولت المهندسة نفيسة هاشم، أهم المستجدات بشأن الدراسة التي تُعدها مصر بالتعاون مع الدول العربية بعنوان «التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية»، حيث جرى الانتهاء من إعداد مسودة الدراسة، وتضمينها التشريعات الواردة من الدول العربية، وتم الطلب من الدول العربية بإبداء الملاحظات حول الدراسة تمهيدا لعرضها على المجلس المقبل في صورتها النهائية.

وجرى الترحيب برغبة جمهورية مصر العربية، فى تقديم عرض مرئي بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الإسكان العربي السابع، ضمن بند «تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان»، كما جرى التأكيد على عرض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال السكن الاجتماعي، على الدورة الـ38 للمجلس، وذلك في إطار البند الخاص بتجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي.