لحاجزى الشقق: أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى للاستعلام

عقب انتهاء حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، يبحث عدد كبير من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الطرح، عن أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، للتواصل مع الصندوق، والاستعلام عن موقف حجز الوحدات السكنية، حيث أتاح الصندوق عددا من وسائل التواصل، تسهيلًا على المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري.

وتعد الشقق المطروحة، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، أولى المشروعات السكنية، التى تطرح ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، وفقًا لما صدر عن البنك المركزي بشأن المبادرة.

وترصد السطور التالية، أرقام التواصل التي وفرها صندوق الإسكان الاجتماعي، للتعرف على مزيد من خطوات وتفاصيل حجز شقق «سكن لكل المصريين 2».

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى

الاستعلام هاتفيًا عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

كما أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، الإستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم الإجابة عليها، من خلال هذا الرابط.

الاستعلام إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم، من خلال الضغط هنا.

جدير بالذكر، أنه يتم تسليم الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للعملاء الفائزين بها، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.