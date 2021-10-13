أخبار المنيا في 24 ساعة: الشتاء يقترب وحياة كريمة في الصحة والتعليم

اقترب حلول فصل الشتاء، هذا ما أعلنته الأجهزة التنفيذية بالمنيا، من خلال رفع حالة الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر المعدات، وإعداد فرق عمل تكون مستعدة على مدار 24 ساعة، للتعامل مع سقوط الأمطار المحتملة، من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأجرى محافظ المنيا جولة تفقدية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في مركز ملوي، كما أعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية «دير أبو حنس»، بنفس المركز، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، هذه كانت أهم أخبار محافظة المنيا خلال 24 ساعة.

شركة مياه الشرب بالمنيا تعلن الطوارئ ونشر فرق المتابعة الميدانية

أكد المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالمنيا، أنه تم مراجعة التجهيزات والاحتياجات والموالدات الاحتياطة لتوفير الكهرباء لطلمبات الشفط لاستخدامها في المناطق التي من المحتمل أن تشهد سقوط أمطار بكميات كبيرة، مع نشر فرق متابعة للمحطات بجميع مواقع العمل للمتابعة الميدانية.

وتابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، تجهيز مخرات السيول الطبيعية والصناعية بمناطق «دير أبو حنس، البرشاوي، الضبع، درب عطا، الشيخ عبادة»، استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.

محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى ملوي

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروعات «حياة كريمة» بقرية «معصرة ملوي»، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانياً، حيث أعلن أنه يجري تنفيذ 406 مشروعات في 16 قطاعاً بقرى مركز ملوي، ودعا وكلاء الوزارات في القطاعات المختلفة بتوضيح حجم الإنجاز الحقيقي بكل قطاع.

الكشف على 1697 مواطناً في قافلة طبية بقرية «دير أبو حنس»

ونظمت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية بقرية «دير أبو حنس» بمركز ملوي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وتم توقيع الكشف الطبي علي 1697 مواطناً، وصرف أدوية وعمل الفحوصات اللازمة للمترددين بالمجان، حيث تم فحص 438 حالة جراحة، و338 أطفال، و314 باطنة، و152 قلب، و46 نساء، و112 أسنان، و119 جلدية، و122 أنف وأذن، و256 تنظيم أسرة، و96 تحاليل مختلفة، و24 موجات صوتية.