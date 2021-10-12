شروط الحصول على قرض مشروع صناعي بـ6 ملايين جنيه من بنك مصر

يواصل بنك مصر إتاحة طرق جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منح القروض والتمويلات بفوائد منخفضة ومتناقصة، إذ تعد تلك المشروعات أحد أهم الركائز التي يتسند إليها الاقتصاد الوطني، لرفع معدل النمو الناتج المحلي المصري.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر على الإنترنت، يقدم البنك قروض وتمويلات بفائدة منخفضة كثيرًا عن باقي القروض والمنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقا لبرنامج دشنه بنك مصر تحت مسمى «مشروعك مشروعي».

ووفقا للبنك يستطيع صاحب المشروع الحصول على قرض بفائدة 5% سنويًا، ويمكنه سداد الأقساط على 7 سنوات، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قيمة القرض في بنك مصر.. وشروط الحصول عليه

تصل قيمة القرض أو التمويل الذي يحصل عليه العميل لبدء أو تطوير مشروعه الشخصي إلى نحو 6 ملايين جنيه، ويبدأ من 250 ألف جنيه بفائدة 5% وفترة سداد 7 سنوات ولكن بشروط، منها أن يبدأ رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه بالنسبة للمشروعات الصناعية، في حين يبدأ رأس المال المدفوع بالنسبة للمشروعات غير الصناعية من 50 ألف جنيه دون أن يتخطى حاجز الـ3 ملايين جنيه، وفقا لـ «بنك مصر».

ويسمح البنك بالنسبة للمشروعات الصناعية، أن يجرى توجيه نحو 80% من قيمة التمويل لشراء السيارات والمعدات والآلات في الوقت الذي يسمح فيه بأن تصل نسبة تمويل رأس المال العامل إلى 100%، من قيمة القرض أو التمويل الممنوح للعميل.

الأوراق والمستندات المطلوبة

وللحصول على التمويل من بنك مصر يجب أن يقدم العميل أو المتقدم للحصول على التمويل صورة من مستند ملكية المشروع المزمع إقامته أو عقد إيجار لوحدة المشروع، بالإضافة إلى مستخرج من السجل التجاري للمشروع، كذلك صورة البطاقة الضريبية، وصورة رخصة مزاولة النشاط.