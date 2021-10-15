«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن ماكينة صرف التذاكر الذاتية للقطارات TVM

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تفاصيل ماكينات صرف التذاكر الذاتية للقطارات «TVM»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي تستعرضها «الوطن»، على شكل سؤال وجواب، حتى يتمكن جميع ركاب القطارات من معرفة كل ما يخص ماكينات صرف التذاكر الذاتية.

س: أين توجد ماكينات صرف التذاكر الذاتية؟

- الماكينة متوفرة في المحطات التالية: «القاهرة، والجيزة، وبنها، وطنطا، وسيدي جابر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنيا، والأقصر، وسوهاج، وأسوان»، وذلك بالإضافة إلى نادي 6 أكتوبر الرياضي.

س: هل يمكن استخراج التذاكر من هذه الماكينات لجميع القطارات؟

- لا.. يتم استخراج التذاكر للقطارات المكيفة فقط من خلال ماكينة صرف التذاكر الذاتية.

س: ما هي آلية استخراج التذاكر من ماكينات صرف التذاكر الذاتية؟

- يتم استخراج التذاكر من خلال استخدام بطاقات الائتمان والكروت الذكية «محفظة الاشتراكات».

س: ما هو المطلوب إدخاله من بيانات من أجل استخراج التذكرة من الماكينة؟

- المطلوب هو يتم تحديد كل من محطتي القيام والوصول، بالإضافة إلى توقيت ودرجة السفر بالقطار.

س: ما هو عدد التذاكر المسموح استخراجها في المرة الواحدة من خلال الماكينة؟

- يمكن صرف أكثر من تذكرة في المرة الواحدة، وذلك بحد أقصى عدد 4 تذاكر.

س: كيف يمكن رد التذاكر مرة أخرى بعد استخراجها من الماكينة؟

- يمكن رد التذكرة من مكتب التذاكر في المحطة، وذلك اعتبارا من بداية اليوم التالي لشراء التذكرة، وقبل قيام القطار بـ 24 ساعة.

س: ماذا في حالة وجود مشكلة أو استفسار بخصوص هذه الماكينات؟

- في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار، ينبغي التوجه إلى مكتب خدمة العملاء داخل المحطة، أو الاتصال على الأرقام التالية والتي أعلنتها هيئة السكة الحديد،

أولا: 01274422925

ثانيا: 01220008807

ثالثا: 01220008806