السكة الحديد تبدأ استخراج اشتراكات الطلبة.. الأسعار تبدأ من 14 جنيهًا

بدأت مكاتب اشتراكات هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، استخراج اشتراكات الطلبة على فترتين صباحية ومسائية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، إذ يبدأ العمل في مكاتب الاشتراكات الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 11 مساء، لمدة 22 يوما في الفترة من 9 أكتوبر الجاري حتى 30 من نفس الشهر، على أن يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.

تخفيضات تصل إلى 98%

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن أسعار اشتراكات الطلبة في السكة الحديد، مفاجأة، إذ تبدأ من 14 جنيها حتى 33 لمدة 3 أشهر، موضحا أنه تم وضع لوحات إرشادية على شبابيك صرف اشتراكات الطلبة توضح شروط استخراج الاشتراكات، مؤكدا أن هناك تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلبة تصل إلى 98%.

ولفت المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى اتخاذ إجراءات الصيانة للقطارات، وكذلك التشديد على الركاب تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

لا يوجد أى معوقات تؤثر على سير القطارات

وأضاف أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، وأنه لا يوجد أى معوقات تؤثر على سير التشغيل، لافتا إلى أن الهيئة تدعم اشتراكات الطلبة، وأن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات.

أسعار اشتراكات الطلبة لاستقلال قطارات السكة الحديد

1- تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

2- الاشتراك صالح لمدة 3 أو 9 أشهر.

3- اشتراكات الطلبة تستخرج لمسافات من 15 كم حتى 400 كم.

4- تبدأ اشتراكات الطلبة من 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 أشهر.

5ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 أشهر.

6- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.

أنواع اشتراكات الطلبة المتاحة في السكة الحديد

1- مسافة 2000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

2- مسافة 3000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

3- مسافة 5000 كيلومتر صلاحيته 6 أشهر.

4- مسافة 10000 كيلومتر صلاحيته 9 أشهر.

خطوات استخراج اشتراكات الطلبة في السكة الحديد

1- التوجه لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد، وصرف استمارة طلب اشتراك مقابل 5 جنيهات.

2- إحضار 2 صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

3- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

4- استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

5- الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط «المميزة والمطورة»، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

أماكن استخراج اشتراكات الطلبة

يمكن الاستعانة بـ 54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، بينها 33 مكتبا بالوجه البحري بمحطات «القاهرة - بنها - طنطا - سيدي جابر - الإسكندرية - الزقازيق - الإسماعيلية - منيا القمح - المنصورة - منوف - كفرالشيخ - كفر صقر - شبرا - شبين الكوم - شبين القناطر - تفهنا الأشراف - كوم حمادة - الخطاطبة - قويسنا»، و21 مكتبا بالوجه القبلي بمحطات «الجيزة - الواسطى - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - نجع حمادي - بني مزار- ملوي - قنا - الأقصر - أسوان».