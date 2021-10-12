«السكة الحديد» و«المترو» ترفعان حالة الطوارئ لـ«القصوى» بسبب الأمطار

أعلنت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، عن رفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة الأمطار، من حيث إعداد نشرة يومية بحالة الطقس وتوزيعها على السائقين تتضمن تعليمات التشغيل قبل خروج رحلات القطارات بناء على توقعات خبراء الأرصاد، وتجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة مسير القطارات، وتشكيل فرق طوارئ وصيانة لمواجهة الأعطال المفاجئة، التي تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة، لضمان عدم التأثير على إجراءات السلامة والأمان، وللحفاظ على مسير القطارات.

انتظام حركة القطارات على الخطوط تزامنا مع سقوط الأمطار

أكد المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، لافتا إلى توزيع منشور على سائقي القطارات تزامنا مع سقوط الأمطار، يتضمن التعليمات الواجب اتخاذها خلال سقوط الأمطار أو سوء حالة الطقس وفق وضوح الرؤية أمامهم، بالتنسيق مع مراقبي الحركة والأبراج على طول خطوط السكة الحديد، أثناء سقوط الأمطار والسيول وسوء الطقس.

تقليل سرعة القطارات تزامنا مع سقوط الأمطار بغزارة

وأضاف أبوالمكارم لـ«الوطن»، أنّ الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار، وحال سقوط أمطار بغزارة يتم تقليل سرعة القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، موضحا أنّ طبيعة تصميم خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، أن تكون مرتفعة عن سطح الأرض، ما يمنع تراكم المياه بين القضبان أو على شريط السكة الحديد.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة القطارات أولا بأول

ومن جهته، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات على الخطين الأول والثاني منتظمة منذ صباح اليوم، تزامنا مع سقوط الأمطار، وبداية اليوم الرابع من بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى تجهيز غرفة عمليات مركزية بالشركة لمتابعة حركة مسير القطارات أولا بأول، للتأكد من سيرها بشكل منتظم وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

فرق صيانة على المحطات الموجودة خارج النفق لمواجهة أعطال الأمطار

وأشار إلى أنّه سيتم توزيع فرق صيانة على المحطات الموجودة خارج الأنفاق، لمواجهة الأعطال الناتجة عن تساقط الأمطار حال حدوثها لإصلاحها فورا، والحفاظ على حركة القطارات ومنع زحام المواطنين على الأرصفة، مؤكدا أنّ الشركة اتخذت التدابير الاحترازية لمواجهة سقوط الأمطار.