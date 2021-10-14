السكة الحديد: حجز تذاكر القطارات آليا عبر ماكينات TVM بـ12 محطة

أعلن المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، عن إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات «TVM» ذاتية وآلية بنظام الـ«فيزا كارت» في 12 محطة، لحجز تذاكر السفر على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بدلًا من الذهاب إلى شبابيك التذاكر بالمحطات ومواجهة الزحام، وأيضًا للحد من انتشار فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، موضحًا أن جميع القطارات العاملة، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل يومي، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

أبو المكارم: إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات «TVM»

وأكد أبو المكارم، لـ«الوطن»، أنَّ ماكينات «TVM»، تسهل على الركاب الحصول على تذاكر القطارات بصورة سهله، بدلًا من الوقوف أمام شبابيك المحطات، لافتًا إلى أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تسير بشكل منتظم وطبيعي، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحًا أنَّ حجز التذاكر آليا سيعمل على تخفيف الزحام أمام شبابيك حجز التذاكر، وأيضًا محاصرة فيروس كورونا.

أبو المكارم: ماكينات «TVM» تسهل على الركاب الحصول على تذاكر القطارات وللوقاية من كورونا

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن حركة القطارات منتظمة تزامنا مع سادس أيام العام الدراسي الجديد، وأنه يمكن حجز تذاكر القطارات عبر نوافذ حجز التذاكر بالمحطات وعددها 196 نافذة للقطارات المكيفة، وعدد 97 شباك للقطارات المميزة، ومكاتب الحجز الخارجية وعددها 33 مكتبًا موزعة بالهيئات القضائية والنوادي والجامعات.

وأكد رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تقوم بشكل يومي بتنفيذ جميع التدابير الاحترازية، بتعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من فيروس كورونا، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.