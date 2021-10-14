فحص 135 مريضا في قافلة طبية بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن تنظيم مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية «أبو لهو بحري»، وقعت خلالها الكشف الطبي على 135 مريضا في مختلف التخصصات الطبية، ويستمر العمل بها حتى مساء اليوم.

تخصصات القافلة الطبية في مطروح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إن القافلة تضم أطباء من تخصصات «التخدير، والباطنة، والصدر، والعظام، والجلدية، وطب وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والنسا والتوليد، والرمد، والمسالك البولية، والأوعية الدموية»، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان.

دعم القافلة الطبية في مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن توجيهات محافظ مطروح، تتمثل في تقديم جميع الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة على أكمل وجه وتذليل جميع العقبات أمامها بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الصحة بالمحافظة، كما وجه المحافظ بالإعلان عن القافلة والتخصصات في إذاعة مطروح الإقليمية وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق أكبر استفادة منها.

خدمات صحية للمواطنين في مطروح

وذكر رئيس مدينة مرسى مطروح في تصريحات صحفية، اليوم، أن مدينة مرسى مطروح تشهد خلال شهر أكتوبر العديد من القوافل الطبية بنطاق القرى والنجوع التابعة لمجلس المدينة، ويتم تجهيز الشوادر والمقرات بالتعاون مع الصحة.

وكان محافظ مطروح كلف بزيادة القوافل الطبية لتغطية جميع المناطق النائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية من مدينة الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا لتقديم خدمات طبية للمناطق المحتاجة من كشوفات طبية وعمليات جراحية وصرف أدوية وجميعها تقدم بالمجان لخدمة أهلنا في المحافظة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى .