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سعر الدولار يستقر في البنوك المصرية

كتب:

منى صلاح
04:36 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
دولار أمريكي

دولار أمريكي

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري بأغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الخضراء نفس مستويات الأمس، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري، ليصل عند 15.66 و15.76 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، فيما تستعرض «الوطن» سعر العملة الأمريكية بالبنوك المحلية الرئيسية؛ سواء الحكومية أو الخاصة، وفقاً لأحدث البيانات، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك الحكومية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، 15.64 و15.74 جنيه للشراء والبيع على التوالي، داخل شبكة فروع أكبر مصرفين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقاً لشاشات التداول اللحظي.

سعر البنك التجاري الدولي

وعند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، استقر سعر صرف العملة الأمريكية أمام نظيرتها المحلية بفروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول في مصر.

 الدولار في بنك إسكندرية

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظي داخل فروعه التي تمتد داخل جميع أنحاء الجمهورية.

سعر الدولار في بنوك أخرى

يتداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، بفروع بنك فيصل الاسلامي اليوم، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر العملة الأمريكية أمام نظيرتها المصرية بفروع البنك العربي الأفريقي، إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه بفروع بنك التعمير والإسكان، 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظي بفروعه.

 

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