تطوير معامل الجامعة اليابانية في الإسكندرية بمنحة من «الجايكا»

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن دعم البحث العلمي يحظى بأولوية قصوى بالجامعة وخاصة الأبحاث التطبيقية التي تخدم الصناعة.

وأضاف «الجوهري»، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يتم تدريب طلاب كلية هندسة مصادر الطاقة والبتروكيماويات وكلية هندسة التصميم الإبداعي وكلية هندسة الحاسبات والإلكترونيات وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية في معامل بالجامعة هي الأحدث على مستوى العالم حيث جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة التكنولوجية بتكلفة 28 مليون دولار، بدعم من اليابان من خلال هيئة «الجايكا».

الجامعة المصرية اليابانية جامعة بحثية في المقام الأول

وأشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية هي جامعة بحثية وتضع على رأس الأولويات تطوير منظومة البحث العلمي بها وربط البحوث بالصناعة، ونجحت في حصاد المركز الثاني محليا والـ11 عربيا في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي الذي تشارك به 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مختلفة نتيجة لجودة الإنتاج العلمي، والتدريس، والتعاون مع الصناعة والجامعات اليابانية في تطوير المجالات التعليمية والبحثية، وتعاون أعضاء هيئة التدريس في التطوير المستمر والالتزام بالأسلوب الياباني فى التعليم.

الجايكا تدعم المشروعات البحثية

وأشاد «الجوهري»، بدعم «الجايكا»، وتمويلها للعديد من المشروعات البحثية والبرامج العلمية بالجامعة اليابانية في مجالات متعددة منها هندسة الكهرباء والاتصالات والروبوت والالكترونيات والكمبيوتر والصناعة والإنتاج وهندسة معادن الطاقة بالإضافة إلى البتروكيماويات والبترول.