قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إن الجامعة تواصل حاليا استقبال الطلاب الذين تم ترشيحهم واجتازوا اختبارات القبول، مؤكدا تطبيق الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بجانب تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بشأن منح التطعيمات لفيروس كورونا للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، موضحا أن مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2021، تم الكشف عنها وهي بالجنيه المصري لجميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2021 بالجنيه المصري

وعن مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2021، أوضح الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، أن الجامعة بها 4 كليات حاليا، تم الكشف عن مصروفاتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، مشيرا إلى أنه لم يتم زيادتها عن العام الماضي إلا بنسب بسيطة في بعض البرامج الدراسية، مؤكدا أن الزيادات بسيطة جدا، مشيرا إلى أن الجامعة لديها خطة الفترة المقبلة للتوسع من الكليات والبرامج الدراسية خاصة بفرع الجامعة الجديد «الحرم الذكي»، بما يتماشى مع رؤية وأهداف الدولة المصرية فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة.

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2021 لـ4 كليات

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2021 كالآتي:

- مصاريف كلية الدراسات الإنسانية: 62 ألف جنيه.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال وإدارة النظم: 62 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 80 ألف جنيه تدفع على فصلين دراسيين.

- مصاريف كلية التجارة 62 ألف جنيه.

وكشفت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2021، عن أوراق الالتحاق، المتمثلة في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وصورة من إثبات الهوية الشخصية، وأصل شهادة الميلاد، و6 صور شخصية للطالب.