تعرف على مواعيد عرض ‎برنامج توب شيف الموسم الخامس والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض ‎برنامج توب شيف الموسم الخامس والقنوات الناقلة، وذلك بعد ساعات من إذاعة الحلقة الأولى من الموسم الجديد من البرنامج، والتي بدأت بأصعب التحديات في تاريخ البرنامج وهو تحدي «سحب السكاكين»، وتصدرت الحلقة «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد ما تفاعل المشاهدين مع المشاركين بصورة كبيرة.

تفاصيل مواعيد عرض ‎برنامج توب شيف الموسم الخامس والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة «MBC» عن مواعيد عرض ‎برنامج توب شيف الموسم الخامس والقنوات الناقلة، حيث يذاع يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة «MBC» في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، بينما يذاع على قناة «MBC العراق» في تمام الساعة الـ 11 مساء بتوقيت بغداد، بجانب عرضه على منصة «شاهد VIP».

وتقوم فكرة برنامج توب شيف على المنافسة بين 15 طاهيا محترفا من مختلف الدول العربية، للفوز بلقب «توب شيف»، وذلك تحت إشرف لجنة تحكيم تضم 3 متخصصين في عالم الطهي وهم الطاهي اللبناني مارون شديد، والسورية منى سليمان موصلي، بالإضافة إلى الطباخ العالمي من أصل مصري بوبي شين.

خروج 8 متسابقين من الحلقة الأولى لـ «توب شيف»

ويضم الموسم الخامس من برنامج توب شيف، 16 متسابقا من عدد من الدول العربية، من مصر يشارك تامر خليل وحسام عاطف، ومن السعودية نجلا سعد، تركان شراوي، رضا العتيبي ومشاعل إبراهيم، ومن لبنان باتريك مرعب وشربل حايك، ومن تونس نبيل بقوس وأسامة حمدي، ومن البحرين مهدي عبدالله ونسيم رسروماني، ومن السودان أحمد علي حسن، ومن المغرب مناف البلول، ومن الجزائر بلال لونا، بالإضافة إلى طارق طه من فلسطين.

وشهدت الحلقة الأولى من الموسم الخامس للبرنامج، خروج 8 متسابقين، وهم نسيم رسروماني، نجلا سعد، حسام عاطف، شربل حايك، مشاعل إبراهيم، أحمد علي حسن، تركان شراوي، بالإضافة إلى تامر خليل.