«مصر للطيران للتدريب» تفعل رسميا برنامج «Microsoft teams» للتعليم عن بعد

قال الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، إن الأكاديمية بدأت اليوم في تفعيل برنامج Microsoft teams للتعليم عن بُعد، بالتعاون مع شركة Microsoft العالمية، تحت إشراف قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية ووزارة الطيران المدني نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات، وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم فاعلية مشتركة بين أكاديمية مصر للطيران وشركة Microsoft، للإعلان عن بدء تفعيل البرنامج، بحضور المهندس ياسر محمد عمران، رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران، وفريق من مايكروسوفت برئاسة المهندسة نها لبيب، مديرة قطاع الدفاع والأمن القومي في مايكروسوفت مصر.

استراتيجية التحول الرقمي في مصر للطيران

وصرح المهندس ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات، بأن خدمات التعليم والاتصال عن بُعد هي أحد حلول التحول الرقمي التي يتم تطبيقها في ظل التعاون الحالي مع شركة مايكروسوفت كشريك استراتيجي للتحول الرقمي بمصر للطيران.

وقالت المهندسة ميرنا عارف، مديرة مايكروسوفت في مصر، إن التعاون مع شركة مصر الطيران يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مايكروسوفت ومصر الطيران لتحقيق التحول الرقمي في قطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

دورات تدريبية في مجالات مختلفة

وأضافت المهندسة نها لبيب، أن تفعيل برنامج Microsoft teams كمنصة آمنة للعمل الجماعي والتعاوني، ستتيح للمتدربين الحصول على الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية في مختلف المجالات من خلال التعليم عن بُعد على أيدي نخبة من المتخصصين، دون الحاجة إلى التواجد بمقر الأكاديمية، وتقدم حلاً متكاملاً يتسم بالذكاء والأمان في مكان العمل، وتساهم أيضاً بشكل فعال في تمكين الموظفين من تحقيق المزيد من الإنتاجية والتعاون بين الأفراد.